    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Argelia

    Los Zorros del Desierto son de los últimos campeones de la Copa Africana de Naciones, que espera poder repetir.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Argelia, clasificada a la Copa del Mundo por África, tiene en su palmarés de títulos cuatro copas oficiales en su historia, previo a su participación en el Mundial 2026.

    Los Zorros del Desierto poco a poco han consolidado una selección que en muchas ocasiones pierde o gana talento por ser colonia hace varios años de Francia.

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    Esto hace que algunos jugadores tengan ascendencia francesa y pueda decidir representar al país europeo y no africano, muchas veces por el tema de pasaporte comunitario.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARGELIA


    La selección de Argelia casi siempre ha estado en la Copa Africana de Naciones y en dos ocasiones ha logrado alcanzar el título. La primera en casa hace más de 35 años y la segunda hace seis años.

    A eso se le suman a la vitrina copas de torneos regionales en los que ha participado a lo largo de los años y donde ha salido victoriosa.

    • Copa Africana de Naciones - 2 títulos: 1990 y 2019
    • Copa de Naciones Afroasiática - 1 título: 1991
    • Copa de Naciones Árabe - 1 título: 2021
    • Juegos Mediterráneos - 1 título: 1975
    • Juegos Panafricanos - 1 título: 1978

    La selección de Argelia vuelve a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia para estar en el Mundial 2026 y superar lo realizado en Brasil 2014 donde alcanzó los Octavos de Final.

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