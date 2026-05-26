Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Argelia
Los Zorros del Desierto son de los últimos campeones de la Copa Africana de Naciones, que espera poder repetir.
La selección de Argelia, clasificada a la Copa del Mundo por África, tiene en su palmarés de títulos cuatro copas oficiales en su historia, previo a su participación en el Mundial 2026.
Los Zorros del Desierto poco a poco han consolidado una selección que en muchas ocasiones pierde o gana talento por ser colonia hace varios años de Francia.
Esto hace que algunos jugadores tengan ascendencia francesa y pueda decidir representar al país europeo y no africano, muchas veces por el tema de pasaporte comunitario.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARGELIA
La selección de Argelia casi siempre ha estado en la Copa Africana de Naciones y en dos ocasiones ha logrado alcanzar el título. La primera en casa hace más de 35 años y la segunda hace seis años.
A eso se le suman a la vitrina copas de torneos regionales en los que ha participado a lo largo de los años y donde ha salido victoriosa.
- Copa Africana de Naciones - 2 títulos: 1990 y 2019
- Copa de Naciones Afroasiática - 1 título: 1991
- Copa de Naciones Árabe - 1 título: 2021
- Juegos Mediterráneos - 1 título: 1975
- Juegos Panafricanos - 1 título: 1978
La selección de Argelia vuelve a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia para estar en el Mundial 2026 y superar lo realizado en Brasil 2014 donde alcanzó los Octavos de Final.