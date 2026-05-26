Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Argelia Los Zorros del Desierto son de los últimos campeones de la Copa Africana de Naciones, que espera poder repetir.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La selección de Argelia, clasificada a la Copa del Mundo por África, tiene en su palmarés de títulos cuatro copas oficiales en su historia, previo a su participación en el Mundial 2026.

Los Zorros del Desierto poco a poco han consolidado una selección que en muchas ocasiones pierde o gana talento por ser colonia hace varios años de Francia.

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Esto hace que algunos jugadores tengan ascendencia francesa y pueda decidir representar al país europeo y no africano, muchas veces por el tema de pasaporte comunitario.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARGELIA



La selección de Argelia casi siempre ha estado en la Copa Africana de Naciones y en dos ocasiones ha logrado alcanzar el título. La primera en casa hace más de 35 años y la segunda hace seis años.

A eso se le suman a la vitrina copas de torneos regionales en los que ha participado a lo largo de los años y donde ha salido victoriosa.

Copa Africana de Naciones - 2 títulos: 1990 y 2019

- 2 títulos: 1990 y 2019 Copa de Naciones Afroasiática - 1 título: 1991

- 1 título: 1991 Copa de Naciones Árabe - 1 título: 2021

- 1 título: 2021 Juegos Mediterráneos - 1 título: 1975

- 1 título: 1975 Juegos Panafricanos - 1 título: 1978