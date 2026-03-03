Argelia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Argelia en el Mundial 2026 Argelia disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo J.

Tras ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022, el seleccionado argelino selló su regreso a la Copa del Mundo con actuaciones decisivas de Mohamed Amoura y Riyad Mahrez durante la clasificación.

En su reaparición mundialista, el conjunto del norte de África intentará recuperar el protagonismo que mostró en sus mejores participaciones.

Argelia y su desafío en el Grupo J

El equipo árabe integra el Grupo J, encabezado por Argentina, último campeón del mundo. También enfrentará a Austria y Jordania en la fase inicial.

Se trata de una zona con contrastes: un campeón vigente, un europeo competitivo y un debutante asiático. Para Argelia, cada punto será clave en la pelea por avanzar.

Uno de los referentes del equipo es Riyad Mahrez, extremo con amplia trayectoria internacional y capitán del seleccionado.

Si logra cohesionar su talento individual dentro de una estructura sólida, puede convertirse en un rival incómodo para cualquiera.

Calendario completo de Argelia en la fase de grupos

Argelia disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Martes 16 de junio de 2026

● Argentina vs. Argelia en Estadio Kansas City a las 19:00 MX y 21:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Argelia vs. Jordania en Estadio Bahía de San Francisco a las 21:00 MX y 23:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026