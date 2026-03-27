Argelia 2026 ¡Aplastan a Guatemala! Argelia no tuvo piedad y goleó a los chapines Los chapines no pudieron hacer nada ante el combinado que se prepara para el Mundial 2026.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Argelia golea a Guatemala en partido amistoso de cara al Mundial 2026

Guatemala sufrió una dolorosa derrota por goleada de 7-0 ante Argelia en partido amistoso disputado en Italia. Fue la primera ocasión que se enfrentaron ambas selecciones y el resultado fue desastroso para el combinado que dirigió esta vez el mexicano Salvador Reyes en sustitución de Luis Fernando Tena, quien fue operado.

Kenderson Navarro comete terrible error en el Argelia vs. Guatemala

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El inicio fue difícil para Guatemala que a los 19 minutos se vio abajo en el marcador luego de un terrible error en la salida del portero quien entregó el balón a un rival y esto permitió que Amine Gouiri rematara con ventaja hacia la portería.

El panorama se complicó a la media hora de juego cuando un penalti convertido por Riyad Mahrez cobrado a la derecha, aumentó la ventaja del conjunto africano que dominaba el encuentro hasta el momento. Para cerrar la llegada al descanso Achref Abada anotó el tercer tanto en la cuenta ya en tiempo de descuento.

¿Cuánto quedó Argelia vs. Guatemala?

En la segunda mitad las cosas no fueron distintas y Argelia no tuvo compasión. Al minuto 47 Houssem Aouar puso el cuarto tanto del partido y en el minuto 60 Amine Gouiri marcó el quinto gol.

Argelia no bajó el ritmo y Fares Ghedjemis se sumó a la lista de goleadores al minuto 76. En el minuto 82, Nadir Benbouali colocó el séptimo en la cuenta con el que terminó el partido.