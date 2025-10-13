Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México
El delantero de la selección ecuatoriana deja ver que tienen muy bien estudiada a la escuadra comandada por Javier Aguirre para su próximo amistoso.
Luego del empate 1-1 en encuentro amistoso ante Estados Unidos, el delantero de Ecuador, Enner Valencia, consideró que aún les faltan muchos aspectos por mejorar, entre ellos la retención del esférico.
" Debemos mejorar en tener más la pelota, tratar de que el partido se juegue a nuestro ritmo, creo ante Estados Unidos impartimos un poco eso, ahora hay que prepararnos para lo que viene que es México".
De cara a un nuevo amistoso, ahora ante la Selección Mexicana, el artillero advirtió que tienen bien estudiado al cuadro comandado por Javier Aguirre.
"Seguro va a ser un partido totalmente diferente, sabemos de sus virtudes, también de sus debilidades, así que debemos estar preparados para todo".
Finalmente, Enner Valencia, sin ponerse a pensar en la goleada recibida por México ante Colombia, advirtió que la Selección Mexicana cuenta con grandes jugadores y la selección de Ecuador deberá estar preparada para cualquier sorpresa.
"Tanto México como nosotros estamos preparando lo que va a ser el tema del Mundial, así que el cuerpo técnico de ellos como el nuestro van a sacarse muchas dudas que tengan y va a ser un partido muy intenso, sabemos cómo juega, la calidad de los jugadores que tiene, así que tenemos que estar preparados para hacer un buen partido".