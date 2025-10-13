    Mundial 2026

    Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México

    El delantero de la selección ecuatoriana deja ver que tienen muy bien estudiada a la escuadra comandada por Javier Aguirre para su próximo amistoso.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Enner Valencia avisa que espera a ésta Selección Mexicana

    Luego del empate 1-1 en encuentro amistoso ante Estados Unidos, el delantero de Ecuador, Enner Valencia, consideró que aún les faltan muchos aspectos por mejorar, entre ellos la retención del esférico.

    " Debemos mejorar en tener más la pelota, tratar de que el partido se juegue a nuestro ritmo, creo ante Estados Unidos impartimos un poco eso, ahora hay que prepararnos para lo que viene que es México".

    PUBLICIDAD

    De cara a un nuevo amistoso, ahora ante la Selección Mexicana, el artillero advirtió que tienen bien estudiado al cuadro comandado por Javier Aguirre.

    "Seguro va a ser un partido totalmente diferente, sabemos de sus virtudes, también de sus debilidades, así que debemos estar preparados para todo".

    Finalmente, Enner Valencia, sin ponerse a pensar en la goleada recibida por México ante Colombia, advirtió que la Selección Mexicana cuenta con grandes jugadores y la selección de Ecuador deberá estar preparada para cualquier sorpresa.

    "Tanto México como nosotros estamos preparando lo que va a ser el tema del Mundial, así que el cuerpo técnico de ellos como el nuestro van a sacarse muchas dudas que tengan y va a ser un partido muy intenso, sabemos cómo juega, la calidad de los jugadores que tiene, así que tenemos que estar preparados para hacer un buen partido".

    Más sobre Mundial 2026

    Las calificaciones jugadores de México tras goleada ante Colombia
    Las calificaciones jugadores de México tras goleada ante Colombia
    Las calificaciones jugadores de México tras goleada ante Colombia

    Las calificaciones jugadores de México tras goleada ante Colombia

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    12 fotos
    1 min
    Horario y dónde ver Croacia vs Gibraltar rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver Croacia vs Gibraltar rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Javier Aguirre, tras la goleada, habla fuerte sobre sus futbolistas

    Javier Aguirre, tras la goleada, habla fuerte sobre sus futbolistas

    1 min
    Aguirre adelanta algunos nombres de su alineación ante Colombia

    Aguirre adelanta algunos nombres de su alineación ante Colombia

    Equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA
    Equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA
    Equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA

    Equipos clasificados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    21 fotos
    Relacionados:
    Mundial 2026EcuadorMéxicoSelección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD