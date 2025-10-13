Luego del empate 1-1 en encuentro amistoso ante Estados Unidos, el delantero de Ecuador, Enner Valencia, consideró que aún les faltan muchos aspectos por mejorar, entre ellos la retención del esférico.

" Debemos mejorar en tener más la pelota, tratar de que el partido se juegue a nuestro ritmo, creo ante Estados Unidos impartimos un poco eso, ahora hay que prepararnos para lo que viene que es México".

De cara a un nuevo amistoso, ahora ante la Selección Mexicana, el artillero advirtió que tienen bien estudiado al cuadro comandado por Javier Aguirre.

"Seguro va a ser un partido totalmente diferente, sabemos de sus virtudes, también de sus debilidades, así que debemos estar preparados para todo".

Finalmente, Enner Valencia, sin ponerse a pensar en la goleada recibida por México ante Colombia, advirtió que la Selección Mexicana cuenta con grandes jugadores y la selección de Ecuador deberá estar preparada para cualquier sorpresa.