Video ¿Plan con maña? intentan detener a jugador a minutos del Costa Rica vs. Nicaragua

A unos minutos de que iniciara el juego entre Costa Rica y Nicaragua por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial del 2026 ocurrió un momento bastante curioso en los vestuarios de la selección nicaragüense.

Y es que elementos de la policía costarricense ingresó a los vestuarios del estadio Nacional para intentar detener a u n jugador de Nicaragua por una supuesta denuncia sobre por pensión alimenticia.

PUBLICIDAD

Al momento se desconoce la identidad del futbolista nicaragüense no se dio a conocer, pero ha trascendido que tiene que pagar esa deuda antes de salir de Costa Rica para evitar ser detenido.

A través de un comunicado la Federación Nicaragüense de Futbol mostró su descontento por el incidente ocurrido en los vestuarios y alega que Costa Rica lo hizo para desestabilizar al equipo, ya que ellos se encontraban en tierras ticas desde hace tres días.

Ya en el partido disputado, Costa Rica derrotó 4-1 a Nicaragua que le da vida a los Ticos en la eliminatoria y que deja prácticamente a los nicaragüenses sin chances de jugar el Mundial 2026.