Moldavia vs. Italia | Horario y dónde ver este encuentro eliminatorio de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Llega la Jornada 9 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026 y en el Grupo I se dará el encuentro entre Moldavia vs. Italia, mismo que podría ser trascendental para la escuadra azzurra y sus aspiraciones de alcanzar el liderato del sector, mismo que está en manos de Noruega.

La selección de Moldavia llega a este cotejo luego de conseguir su primer punto de esta eliminatoria, alcanzado al igualar 1-1 con Estonia de visitante, antes de eso se ha llevado cinco derrotas consecutivas y ahora busca seguir la inercia para hacerle la maldad a los italianos.

Por su parte, Italia se impuso en casa por goleada de 3-0 sobre Israel en su última actuación, con lo que llegó a 15 puntos, con lo que está solamente a tres del líder del sector Noruega y con la esperanza de llevarse la victoria y darle alcance al único equipo que los ha derrotado.

Italia y Moldavia ya se enfrentaron durante este año, el pasado 9 de junio, donde la azzurra se impuso en casa con marcador de 2-0 con goles de Giacomo Raspadori y Andrea Cambiaso.

HORARIO Y DÓNDE VER MOLDAVIA VS. ITALIA

Cuándo: El jueves 13 de noviembre en el Stadionul Zimbru.

Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 del Pacífico en los Estados Unidos.