Inglaterra vs. Serbia: Horario y dónde ver debut de Paunovic rumbo al Mundial 2026

Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 contará con el debut de Veljko Paunovic en su búsqueda por clasificar a Serbia con dos jornadas restantes previo al sorteo mundialista.

Paunovic, quien se convirtió en el entrenador de su selección hace algunos meses tras su repentino despido del Real Oviedo, dirigirá su primer partido de suma importancia ante nada más y nada menos que la poderosa e invicta Inglaterra.

La cita es el próximo jueves 13 de noviembre a las 1:45pm, centro de México, 2:45pm ET y 11:45pm Pacífico de Estados Unidos. Si te encuentras en la Unión Americana podrás ver el juego por ViX USA.

Serbia marcha tercera en el Grupo K con 10 puntos justo por debajo de Albania, con 11, y cuyo líder es Inglaterra, con paso invicto en las eliminatorias y ya clasificada al Mundial 2026.

Una victoria de Serbia y Paunovic podría ponerlos más cerca del boleto mundialista de cara a la última jornada para evitar el repechaje a disputarse hasta el próximo año.

HORARIO Y DÓDNE VER DEBUT DE PAUNOVIC CON SERBIA

Eliminatorias Mundial 2026 UEFA