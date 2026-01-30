Copa Mundial El ‘bombardero’ alemán Gerd Müller en México ’70 El futbolista germano logró esta hazaña en dos partidos de la Copa del Mundo de México 1970, donde no solo Pelé brilló.

Por: Redacción Síguenos en Google

Video ¡El 'bombardero' alemán Gerd Müller en México '70

Gerd Müller es uno de los delanteros más efectivos y espectaculares en la historia del futbol mundial. El ‘bombardero’ alemán falleció el 15 de agosto del 2021 dejando una marca histórica en Copas del Mundo, que nadie ha podido igualar: Anotar dos hat tricks en un Mundial, la de México ‘70.

Lo hizo en la Fase de Grupos en partidos consecutivos. Contra Bulgaria, Alemania se impuso 5-2. Müller anotó el segundo, el siguiente desde el manchón penal y el tercero rematando de cabeza, para su primer partido de tres tantos.

PUBLICIDAD

El segundo compromiso ante Perú, el ‘bombardero’ anotó los tres goles con los que Alemania doblegó 3-1 a los sudamericanos. En 19 minutos. En el primero controla de pecho y manda potente disparo al arco de los incas.