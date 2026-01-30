    Copa Mundial

    El ‘bombardero’ alemán Gerd Müller en México ’70

    El futbolista germano logró esta hazaña en dos partidos de la Copa del Mundo de México 1970, donde no solo Pelé brilló.

    Por:
    Redacción
    Video ¡El 'bombardero' alemán Gerd Müller en México '70

    Gerd Müller es uno de los delanteros más efectivos y espectaculares en la historia del futbol mundial. El ‘bombardero’ alemán falleció el 15 de agosto del 2021 dejando una marca histórica en Copas del Mundo, que nadie ha podido igualar: Anotar dos hat tricks en un Mundial, la de México ‘70.

    Lo hizo en la Fase de Grupos en partidos consecutivos. Contra Bulgaria, Alemania se impuso 5-2. Müller anotó el segundo, el siguiente desde el manchón penal y el tercero rematando de cabeza, para su primer partido de tres tantos.

    PUBLICIDAD

    El segundo compromiso ante Perú, el ‘bombardero’ anotó los tres goles con los que Alemania doblegó 3-1 a los sudamericanos. En 19 minutos. En el primero controla de pecho y manda potente disparo al arco de los incas.

    En el segundo, con su típica definición precisa y el tercero, para cerrar la cuenta, con potente cabezazo. Al final de la Copa del Mundo de México ’70, Müller terminó con 10 goles para conquistar la Bota de Oro, al ser el máximo rompe redes.

