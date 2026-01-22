Mundial 2026 Dan detalles sobre las monedas conmemorativas para el Mundial 2026 La propuesta fue lanzada de manera formal y estas son las características para quienes gustan de la numismática.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la parafernalia con relación al magno evento futbolístico en México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su auge para todo fanático y coleccionista de este tipo de torneos de prestigio internacional.

Este jueves se revelaron algunos detalles de la numismática conmemorativa del Mundial 2026 tras la autorización del Pleno de la Comisión Permanente, pues serán tres las monedas que se pondrán a la venta al público.

Serán monedas de oro, plata y bimétalicas con valores nominales de 25, 20 y 10 pesos mexicanos, aunque aún falta que se dé a conocer la fecha exacta en la que se pondrán a disposición al público general.

ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026

Las tres monedas cuentan con características únicas; si bien el diseño aún no es revelado, sí sus valores nominales, el peso y el tipo de metal con el que serán acuñadas.

Oro puro, ley 0.999. Tendrá un valor nominal de 25 pesos con 7.776 g (¼ onza troy). Su valor es más alto al de su valor nominal por el tipo de metal y su valor histórico debido al evento, una joya para el coleccionismo.

Plata de 1 onza troy. Estas monedas tendrán un peso de 31.1 gramos y 40 milímetros de diámetro, su valor nominal es de 10 pesos, lo que le hace atractiva para la numismática.

Moneda de 20 pesos bimetálica. Estará en circulación y puede estar al alcance de cualquier bolsillo. Alno estar acuñada en un metal precioso, su valor será el mismo al nominal, no así para los coleccionistas.

De acuerdo a las disposiciones oficiales, las monedas serán acuñadas con el Escudo Nacional en relieve escultórico en el anverso y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en la parte superior.