Dan detalles sobre las monedas conmemorativas para el Mundial 2026
La propuesta fue lanzada de manera formal y estas son las características para quienes gustan de la numismática.
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la parafernalia con relación al magno evento futbolístico en México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su auge para todo fanático y coleccionista de este tipo de torneos de prestigio internacional.
Si bien en el primer trimestre del año pasado se dio a conocer que habrá monedas conmemorativas de la Copa del Mundo de la FIFA que se realizará en México con 13 partidos entre la CDMX, Guadalajara y Monterrey.
Este jueves se revelaron algunos detalles de la numismática conmemorativa del Mundial 2026 tras la autorización del Pleno de la Comisión Permanente, pues serán tres las monedas que se pondrán a la venta al público.
Serán monedas de oro, plata y bimétalicas con valores nominales de 25, 20 y 10 pesos mexicanos, aunque aún falta que se dé a conocer la fecha exacta en la que se pondrán a disposición al público general.
ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026
Las tres monedas cuentan con características únicas; si bien el diseño aún no es revelado, sí sus valores nominales, el peso y el tipo de metal con el que serán acuñadas.
Oro puro, ley 0.999. Tendrá un valor nominal de 25 pesos con 7.776 g (¼ onza troy). Su valor es más alto al de su valor nominal por el tipo de metal y su valor histórico debido al evento, una joya para el coleccionismo.
Plata de 1 onza troy. Estas monedas tendrán un peso de 31.1 gramos y 40 milímetros de diámetro, su valor nominal es de 10 pesos, lo que le hace atractiva para la numismática.
Moneda de 20 pesos bimetálica. Estará en circulación y puede estar al alcance de cualquier bolsillo. Alno estar acuñada en un metal precioso, su valor será el mismo al nominal, no así para los coleccionistas.
De acuerdo a las disposiciones oficiales, las monedas serán acuñadas con el Escudo Nacional en relieve escultórico en el anverso y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en la parte superior.
En el reverso, el diseño será determinado más adelante, pero será alusivo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del verano próximo y que significará la tercera edición para el Estadio Banorte o Estadio Azteca en su historia.