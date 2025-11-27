    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo incursiona en nuevo deporte, ¿adiós futbol y Mundial 2026?

    El futbolista portugués dejó mensaje a través de las redes sociales que ha causado gran conmoción.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Adiós futbol! El nuevo deporte en que incursiona Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo, quien enfrentará a México de cara al Mundial 2026, dio un anuncio sobre incursionar en un nuevo deporte en las últimas horas, el MMA.

    A través de las redes sociales, el futbolista portugués del Al-Nassr, que marcó golazo de chilena apenas en Arabia Saudita, dio a conocer esta noticia que ha retumbado en todo el mundo.

    PUBLICIDAD

    EL NUEVO DEPORTE EN QUE CR7 INCURSIONA


    Cristiano Ronaldo siempre ha destacado por probar negocios fuera del terreno de juego y crecer aún más la fortuna con la que cuenta.

    En esta ocasión dio un comunicado, en que reveló que se convertirá en accionista de la empresa WOW FC del MMA (artes marciales mixtas) y con sede en España.

    "Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de @wowfcmma! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación".

    La UFC Española, como se conoce a WOW FC nació apenas en el pasado 2019 y poco a poco ha ganado popularidad.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial 2026

    Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial 2026

    1 min
    México vs. Portugal: ¿Se complica negociación para ver a Cristiano Ronaldo?

    México vs. Portugal: ¿Se complica negociación para ver a Cristiano Ronaldo?

    1 min
    Alerta en Selección Mexicana rumbo al Mundial, anuncian tiempo de baja de César Huerta

    Alerta en Selección Mexicana rumbo al Mundial, anuncian tiempo de baja de César Huerta

    1 min
    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    1 min
    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX