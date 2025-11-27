Cristiano Ronaldo, quien enfrentará a México de cara al Mundial 2026, dio un anuncio sobre incursionar en un nuevo deporte en las últimas horas, el MMA.

A través de las redes sociales, el futbolista portugués del Al-Nassr, que marcó golazo de chilena apenas en Arabia Saudita, dio a conocer esta noticia que ha retumbado en todo el mundo.

EL NUEVO DEPORTE EN QUE CR7 INCURSIONA



Cristiano Ronaldo siempre ha destacado por probar negocios fuera del terreno de juego y crecer aún más la fortuna con la que cuenta.

En esta ocasión dio un comunicado, en que reveló que se convertirá en accionista de la empresa WOW FC del MMA (artes marciales mixtas) y con sede en España.

"Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de @wowfcmma! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación".