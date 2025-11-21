    Mundial 2026

    Costa Rica apuntaría a otro mexicano como director técnico tras salida de Miguel Herrera

    Sorprendente información después de que Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Bombazo tico! Este es el DT mexicano que busca Costa Rica para reemplazar al 'Piojo'

    La sorpresas no dejan de llegar desde el futbol de Centroamérica, ya que luego de que tanto Costa Rica como Guatemala quedaran eliminadas del Mundial de 2026, ambas con directores técnicos mexicanos al mando, Miguel Herrera y Luis Fernando Tena respectivamente, todo parece dar un giro.

    La selección de Guatemala, al verse fuera de la justa mundialista, no se ha pronunciado sobre el futuro respecto al 'Flaco' Tena, aunque todo parece indicar que tendría la posibilidad de continuar al frente de los chapines para continuar el proceso.

    Por su parte, los ticos decidieron no esperar más y anunciaron la salida del 'Piojo' Herrera como timonel de su selección nacional, por lo que ahora ya piensan en las opciones que tienen a su alcance para iniciar un nuevo proceso y es ahí cuando las cosas se ponen turbias.

    Ya con las dos selecciones eliminadas del Mundial de 2026, parece que la respuesta a los problemas de Costa Rica podrían venir desde tierras guatemaltecas, concretamente desde el banquillo de los chapines, donde Luis Fernando Tena dejó una buena impresión con su trabajo.

    A decir del periodista chapín Juan Carlos Gálvez, Costa Rica tiene como una de sus opciones para suplir a Herrera en la dirección técnica de su cuadro nacional al otro mexicano, el 'Flaco' Tena, por lo que las pláticas ya podrían estar en marcha, aunque el estratega aún cuenta con trabajo.

    Los rumores comienzan a sonar, las selecciones eliminadas buscan cuanto antes empezar un nuevo proceso y Costa Rica parece que quiere ganarle la carrera a todas, pero nada se podrá adelantar mientras Guatemala no defina el futuro de Luis Fernando Tena.

