Video ¡Ahora van por el Tri! Corea vence a EEUU y se prepara ante México

Con un gol y asistencia de Heung-Min Son, quien ya juega en el futbol de Estados Unidos, la MLS, con LAFC, el conjunto asiático se llevó un triunfo de 0-2. El primer tanto llegó al minuto 18 y el 0-2 fue al 43’ por medio de Dong-Gyeong Lee.

Heung-Min Son salió de cambio al minuto 63 y es una de las figuras más esperadas de cara al juego ante México, donde lo recuerdan por ser uno de los héroes nacionales en el Mundial 2018 por dar, de manera indirecta, el pase al Tricolor.

El partido fue de carácter amistoso como parte de la preparación de Estados Unidos hacia el Mundial 2026, del cual es anfitrión junto a México y Canadá; Corea del Sur ya está clasificado como una de las 17 selecciones que estarán en la Copa del Mundo.

Ahora, Estados Unidos se medirá frente a la Selección de Japón el siguiente martes, los nipones se midieron ante la Selección Mexicana este sábado en Oakland, California, también como parte de la preparación de ambos hacia el Mundial 2026, donde los nipones fueron los primeros en clasificar vía eliminatorias.