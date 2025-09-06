    Mundial 2026

    Corea del Sur, rival de México en esta Fecha FIFA, gana a Estados Unidos

    Heung-Min Son fue la figura del partido con gol y asistencia de cara al siguiente encuentro amistoso en territorio americano.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Ahora van por el Tri! Corea vence a EEUU y se prepara ante México

    Con triunfo de la Selección de Corea del Sur frente a la de Estados Unidos, el próximo rival de la Selección Mexicana llegará motivada para el juego en Nashville el martes 9 de septiembre como parte de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

    Con un gol y asistencia de Heung-Min Son, quien ya juega en el futbol de Estados Unidos, la MLS, con LAFC, el conjunto asiático se llevó un triunfo de 0-2. El primer tanto llegó al minuto 18 y el 0-2 fue al 43’ por medio de Dong-Gyeong Lee.

    PUBLICIDAD

    Heung-Min Son salió de cambio al minuto 63 y es una de las figuras más esperadas de cara al juego ante México, donde lo recuerdan por ser uno de los héroes nacionales en el Mundial 2018 por dar, de manera indirecta, el pase al Tricolor.

    El partido fue de carácter amistoso como parte de la preparación de Estados Unidos hacia el Mundial 2026, del cual es anfitrión junto a México y Canadá; Corea del Sur ya está clasificado como una de las 17 selecciones que estarán en la Copa del Mundo.

    Ahora, Estados Unidos se medirá frente a la Selección de Japón el siguiente martes, los nipones se midieron ante la Selección Mexicana este sábado en Oakland, California, también como parte de la preparación de ambos hacia el Mundial 2026, donde los nipones fueron los primeros en clasificar vía eliminatorias.


    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Christian Pulisic y Mauricio Pochettino liman rencillas con Estados Unidos

    Christian Pulisic y Mauricio Pochettino liman rencillas con Estados Unidos

    2 min
    Charly García protagoniza un encuentro y una emocionante despedida con Messi

    Charly García protagoniza un encuentro y una emocionante despedida con Messi

    2 min
    La imagen de James Rodríguez que se volvió viral

    La imagen de James Rodríguez que se volvió viral

    2 min
    Países Bajos y Polonia empatan en la vuelta de Lewandowski

    Países Bajos y Polonia empatan en la vuelta de Lewandowski

    4 min
    Comprar boletos para el Mundial 2026: Guía, fases, precios y reventa

    Comprar boletos para el Mundial 2026: Guía, fases, precios y reventa

    Relacionados:
    Mundial 2026Corea del SurEstados UnidosSelección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD