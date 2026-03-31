    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Chequia vs. Dinamarca en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026

    Aquí te decimos dónde seguir el encuentro que se disputará en el Estadio epet Arena

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Horario y dónde ver el partido Chequia vs. Dinamarca en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026

    Chequia recibe a Dinamarca en Praga en un partido en el que ambos buscan integrar el grupo A del Mundial 2026 en donde está ubicado México, Sudáfrica y Corea del Sur.

    Chequia llegará motivada luego de que en el partido previo ante Irlanda logró recuperarse de un 2-0 y venció en penaltis demostrando que sus intenciones de pelear por el boleto son serias.

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    Dinamarca, por su parte, luce amenazante y promete ser un rival complicado, pues derrotó por goleada de 4-0 a Macedonia del Norte y llegarán más que confiados al partido definitivo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CHEQUIA VS DINAMARCA DEL REPECHAJE UEFA

    Chequia tiene un largo ayuno de Mundial, pues son ya 20 años que no clasifican cuando fueron por primera vez como país independiente en el Mundial de Alemania 2006. Así es que la motivación estará a tope para el combinado liderado por Patrick Schick.

    Dinamarca, en cambio, se ha vuelto un habitual en la Copa del Mundo y ahora busca alcanzar su tercera clasificación de manera consecutiva, algo que nunca ha podido lograr en su historia.

    • Cuándo es el Chequia vs. Dinamarca: el juego es este martes 31 de marzo en el Estadio epet Arena
    • A qué hora es el Chequia vs. Dinamarca: el partido inicia en México a las 12:45 PM; en Estados Unidos es a las 13:45 PM tiempo del Este, 12:45 PM tiempo del Centro y 10:45 AM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Chequia vs. Dinamarca: el partido estará disponible en México por la señal de Sky Sports.
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