    Mundial 2026

    Dinamarca derrota a Macedonia del Norte y está cerca del Mundial 2026

    Los daneses enfrentarán al ganador de Chequia y República de Irlanda.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Resumen | Dinamarca vs. Macedonia: Los daneses avanza a la final del repechaje UEFA

    La selección de Dinamarca goleó en casa a su similar de Macedonia del Norte para avanzar a la Final de la Ruta D de al UEFA donde buscará el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA 26.

    A lo largo del partido fueron los daneses que propusieron desde el arranque, sin embargo, en la primera parte no pudieron encontrar el gol ante un conjunto macedonio que defendía de buena forma.

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    Fue al minuto 49' cuando Mikkel Damsgaard aprovechó una serie de rebotes para abrir el marcador y hacer soñar a Dinamarca con el 1-0.

    Video ¡Golazo de Dinamarca! Error de Stojchevski que aprovecha Mikkel para el 1-0

    Los daneses buscan sellar su pase y 10 minutos más tarde apareció Gustav Isaksen p ara poner el 2-0, pero eso no era todo ya que segundos después el mismo Isaksen puso el 3-0 en los cartones que hizo explotar el Parken Stadion de Copenhague.

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    Macedonia no respodía y al 76' Christian Nørgaard puso cifras definitivas al anotar el 4-0 después de quitarle un gol olímpico a Christian Eriksen.

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    Con esta victoria, Dinamarca se jugará el boleto al Mundial 2026 ante el ganador de Checquia en contra de República de Irlanda.

    Cabe destacar que el ganador de esta Ruta D se sumará al grupo A del Mundial donde se encuentra México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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