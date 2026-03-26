Mundial 2026 Repechaje 2026: Chequia vs. Dinamarca definen al rival de México en el Mundial 2026 El ganador del cruce se unirá al Grupo A del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Video Chequia vs. Dinamarca definirán al rival de México en el Mundial 2026 en el Grupo A

La Selección Mexicana ya conoce a los dos equipos que jugarán una de las finales del Repechaje de la UEFA, cuyo ganador será rival de México y se unirá al Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las semifinales del repechaje mundialista se disputaron este jueves 26 de marzo tanto en UEFA como en el Estadio Monterrey, con el juego entre Bolivia y Surinam, para ir definiendo a las selecciones que buscan su clasificación al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Dinamarca no tuvo problema para superar a Macedonia del Norte en Copenhague por marcador de 4-0, mientras que Chequia libró una tensa tanda de penales ante la República de Irlanda para avanzar a la final de la Ruta D.

El martes 31 de marzo, la Selección Mexicana sabrá con toda certeza a quién de las dos selecciones enfrentará en la Fase de Grupos del Mundial 2026, que corresponde al tercer juego del Tri tras la inauguración ante Sudáfrica y el segundo partido ante Corea del Sur.

¿CÓMO QUEDA EL GRUPO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026?

Si la Selección Mexicana avanza como primer lugar de su Grupo disputará los Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En caso de avanzar, el Tri de Javier Aguirre jugará los Octavos de Final el domingo 5 de julio, también en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que, México no jugará ningún partido en Monterrey.

De los Cuartos de Final en adelante, la Selección Mexicana tendría que viajar a Estados Unidos donde se llevará a cabo la parte final del Mundial 2026 de la FIFA.

Grupo A