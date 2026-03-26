Mundial 2026 ¡Primer paso! Chequia se repone y vence en penaltis a Irlanda Los checos se repusieron de una desventaja de dos goles y resolvieron el juego en la última instancia

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Chequia sufre para vencer a Irlanda; sigue con vida rumbo al Mundial 2026

Chequia mantiene vivo el sueño de ir al Mundial, luego de vencer en penaltis 4-3 a Irlanda tras un empate 2-2 en tiempo regular en un partido donde además tuvieron que reponerse de una desventaja de dos goles.

¿Cómo quedó Chequia vs Irlanda?

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Desde el inicio el partido fue intenso. Apenas a los 15 minutos llegó la polémica y la oportunidad para los irlandeses, pues Collins fue derribado dentro del área, pero tras dejar correr la jugada, el árbitro fue llamado para revisar el VAR cambió de opinión para decretar el penalti.

Al minuto 19 Troy Parrot fue el encargado de abrir el marcador con un remate preciso hacia el lado izquierdo desde los once pasos para poner adelante a los visitantes quienes aprovecharon el buen momento para aumentar su ventaja.

A los 23 minutos llegó el segundo tanto por un autogol de Matej Kovar que parecía anunciar una catástrofe para los checos en casa; sin embargo, dos minutos después llegó un nuevo penalti, ahora para los locales.

Patrick Schick fue el encargado de cobrar la pena máxima con un potente remate hacia la escuadra derecha. Con la ventaja mínima, el encuentro se fue al descanso.

El partido avanzó con opciones, pero sin movimientos en el marcador y cuando parecía que Chequia sería eliminada, apareció su capitán Ladislav Krejc para empatar el juego con remate de cabeza.

Tras la prórroga el partido se tuvo que definir en los penaltis en donde el portero Kovar se convirtió en la gran figura al detener dos penaltis decisivos para Chequia.

¿Contra quién disputará Chequia su boleto al Mundial?



Ahora Chequia se enfrentará a Dinamarca por un boleto a la Copa del Mundo el próximo 31 de marzo. El ganador integrará el grupo A en donde se enfrentará a la Selección Mexicana.