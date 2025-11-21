De cara al sorteo del Mundial 2026 y del arranque de los Cuartos de Final del Apertura 2025, América sorprendió a sus fanáticos con la noticia de un tercer jersey que hace homenaje al Estadio Azteca.

El recinto de la capital mexicana que albergará por tercera ocasión el partido inaugural de un Mundial de la FIFA el próximo verano quedó plasmado en el diseño del nuevo uniforme que las Águilas podrían lucir durante la Liguilla.

"El tercer jersey del Club América es un homenaje a la pasión y a la historia: su base gris proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas. Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar.

"En el pecho, el escudo mantiene su diseño tradicional, símbolo de un orgullo intacto y de un legado que trasciende generaciones. Y en el cuello, un detalle que eriza la piel: Nuestra Casa. Porque cada partido comienza ahí, donde el corazón late con más fuerza", se lee en el comunicado del club.

Cabe recordar que la casa del América albergará su primer partido en marzo del próximo año con el amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.