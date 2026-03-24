Mundial 2026 Aficionado de Irak viaja hasta México por cumplir sueño mundialista Aficionado de Irak se aventura a cruzar el mundo para apoyar a su selección de futbol.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así fue la travesía de este aficionado de Irak para el Repechaje hacia el Mundial 2026

El futbol vuelve a demostrar que no conoce fronteras y es que un aficionado de la Selección de Irak captó la atención por hacer un largo viaje desde su país hasta México para estar presente en el duelo de Repechaje de la Copa Mundial 2026.

A través de la plataforma X, un usuario identificado como @hay23DS da un amplio seguimiento a todo lo que tiene que ver con su selección y en esta ocasión, compartió imágenes de la odisea de un fanático por cumplir su sueño y estar en Monterrey para el duelo de la próxima semana.

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Por lo visto en el mensaje y por el video que compartió, el trayecto no ha sido sencillo. El aficionado salió desde Irak, pasó por Turquía, posteriormente viajó a Estados Unidos y finalmente llegó a México, específicamente a Monterrey, sede del encuentro.

Todo queda documentado y aunque el fanático pasa días con la misma ropa, sin dormir, esperando horas, su ánimo nunca decae, ya que su principal objetivo es estar presente el próximo 31 de marzo en el Estadio Monterrey.

Se espera amplia presencia de fanáticos iraquíes en Monterrey

Por otra parte, diversos medios deportivos de Irak pronostican la presencia de hasta 20 mil aficionados para presenciar el encuentro de futbol.

De esta manera, el comité organizador espera habilitar la parte alta del inmueble, para darle cabida a la alta demanda de aficionados que quieren ir al duelo. A esto todavía falta sumarle a los seguidores de Bolivia o Surinam.