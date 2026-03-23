Mundial 2026 Aficionado iraquí pide apoyo en México para duelo rumbo al Mundial Aficionado de Irak pide apoyo para llenar estadio en Monterrey y se vuelve viral.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El inesperado llamado de fan iraquí a México de cara el repechaje

Una publicación en redes sociales ha comenzado a llamar la atención entre aficionados del futbol internacional, luego de que un usuario hiciera un emotivo llamado al pueblo mexicano para apoyar al equipo de Irak en su duelo de repechaje de este próximo 31 de marzo.

A través de X, el usuario '@hay23DS' lanzó un mensaje que invita a llenar el Estadio BBVA de Monterrey con banderas de México e Irak, en una muestra de apoyo hacia la selección asiática.

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La publicación estuvo acompañada de una imagen del inmueble con varias banderas mexicanas e iraquíes. Esto no tardó en viralizarse, generando reacciones entre los usuarios.

¿Qué decía la publicación del aficionado de Irak?

“¿Podemos ver el Estadio BBVA lleno con las banderas de Irak y México? Les pedimos su ayuda para apoyar a nuestra selección. Irak y México son dos países que tienen muchos puntos en común. Ambos pueblos han vivido injusticias, pero siempre han sido pacientes y fuertes. Esperamos que puedan comprar sus boletos y apoyar a nuestros Leones”, escribió el fanático.

Amigos del pueblo mexicano



¿Podemos ver el Estadio BBVA lleno con las banderas de Irak 🇮🇶 y México 🇲🇽?



Les pedimos su ayuda para apoyar a nuestra selección. Irak y México son dos países que tienen muchos puntos en común. Ambos pueblos han vivido injusticias, pero siempre han… pic.twitter.com/aGYQs1lwAO — Hayder (@hay23DS) March 23, 2026

¿Contra quién jugará Irak su pase a la Copa Mundial FIFA 2026?

El combinado de Irak ya se encuentra en Monterrey para su duelo de la siguiente semana, donde espera al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam de este jueves.