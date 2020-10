Víctor González es el pitcher del momento y se robó todos los reflectores al lograr una espectacular atrapada en su primer juego de Serie Mundial; sin embargo, estuvo al borde del retiro, decisión que finalmente no tomó gracias a los consejos de sus amigos, entre ellos, Julio Urías .

La llegada de Víctor a las Grandes Ligas no fue sencilla, pues en 2017 pasó por el quirófano para someterse a la cirugía 'Tommy John' (del codo), la cual lo mantuvo fuera del diamante por lo que restó de la temporada y la mitad de la siguiente. Ese fue el momento en que Urías y él forjaron su amistad, pues junto a su compatriota, quien también pasó por el quirófano, se rehabilitó en Arizona , donde ambos vivieron juntos.

"Les digo esto con todo mi corazón, siento que es el mejor amigo que he tenido hasta ahora en el béisbol desde que llegué aquí. Desde las ligas menores hasta toda mi trayectoria, siento que es el mejor amigo que he tenido. Trato de darle muchos consejos, porque ha pasado por muchas dificultades familiares. He tratado de estar allí con él como un hermano", dijo González en una entrevista publicada por Los Angeles Times.