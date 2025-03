Eventos más importantes de la temporada 2025 en la MLB

Serie de Tokio: 18-19 de marzo

Opening Day: 27 de marzo

Fin de Semana de la Rivalidad: 16-18 de mayo

Esta fecha del calendario presenta duelos clásicos en una idea divertida por alinear todas estas series al mismo tiempo, aunque algunas no sean las mayores rivalidades. Entre los enfrentamientos tendremos: Guardians vs Reds, Nationals vs Orioles, Pirates vs Phillies, Braves vs Red Sox, Mets vs Yankees, Astros vs Rangers, White Sox vs Cubs, Angels vs Dodgers y Athletics vs Giants, por mencionar algunos.