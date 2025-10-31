¡A lo máximo! Los Dodgers llevan la Serie Mundial a un séptimo juego

Los Angeles Dodgers vencieron 3-2 a los Toronto Blue Jays para llevar a la Serie Mundial 2025 a un séptimo y decisivo partido en el Clásico de Otoño del béisbol de las Grandes Ligas.

En esta ocasión, la defensiva de la novena californiana se lució en el momento correcto ante unos Azulejos que no supieron sacudirse del agobio visitante en el Rogers Centre.

Yoshinobu Yamamoto cumplió con su salida, si bien en esta ocasión, estuvo muy lejos de lanzar la ruta completa, pero suficiente para dejar gran parte del trabajo hecho ante un Dave Roberts que, en esta ocasión, cumplió con una buena estrategia.

Todo avalado con relevistas de los Dodgers que, en esta ocasión, sí hicieron el trabajo, mientras que los Blue Jays recuperaron a Springer, quien solo pudo irse con un sencillo y poco y más.