En juego maratónico de 6 horas con 39 minutos y 18 innings, que se convirtió en el segundo partido más largo de la historia de la Serie Mundial, los Angeles Dodgers derrotaron 6-5 a Toronto Blue Jays en el tercer juego para ponerse arriba en la serie por 2-1.

Con un cuadrangular de Freddie Freeman en la baja de le décimo octava entrada, la novena angelina se impuso en el Dodger Stadium.

Ante su público los Dodgers arrancaron ganando el juego con sendos cuadrangulares de Teoscar Hernández y Shohei Ohtani en la segunda y tercera entrada respectivamente para adelantarse por 2-0.

Pero en la alta de la cuarta entrada apareció la sensación mexicana, Alejandro Kirk, para conectar un cuadrangular para que entraran tres carreras y Toronto Blue Jays le diera la vuelta al partido.

En el quinto inning los Dodgers empataron el juego luego de un doble de Ohtani y un sencillo de Friddie Freeman.

Para la séptima entrada la novena de Toronto se puso al frente, pero nuevamente Shohei Ohtani sacó la bola del diamante para sumar un nuevo cuadrangular en la Serie Mundial 2025 para poner el juego 5-5.

Después de nueve entradas y con el marcador empatado, el tercer juego de la serie se tuvo que definir en extra-innings y fue hasta el 18 cuando F reeman la ‘sacó’ del parque para que Los Angeles Dodgers se impusieran 6-5 sobre Toronto Blue Jays.

El cuarto juego de la Serie Mundial 2025 se llevará a cabo este martes 28 de octubre en el Dodger Stadium donde los angelinos buscan dar un paso más para el bicampeonato de las Grandes Ligas.