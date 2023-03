Arozarena y Patrick Sandoval, en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol

C: Salvador Perez (Venezuela)

1B: Yu Chang (Chinese Taipei)

2B: Javier Báez (Puerto Rico)

3B: Yoán Moncada (Cuba)

SS: Trea Turner (USA)

OF: Randy Arozarena (Mexico), Masataka Yoshida (Japan) and Mike Trout (USA)

DH: Shohei Ohtani (Japan)

P: Shohei Ohtani (Japan), Patrick Sandoval (Mexico), Miguel Romero (Cuba)