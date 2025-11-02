Por algo es el Rey de los Deportes y el séptimo juego de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays lo confirma, porque tuvo de todo y cuando parecía que Toronto se coronaba en casa, Los Angeles vinieron de atrás para ofrecernos un séptimo juego del Clásico lleno de drama, que seguramente pasará a la historia entre los mejores.

Mención aparte del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, (Jugador Más Valioso de Serie Mundial) quien con menos de 24 horas de conseguir el triunfo en el juego seis, salió como relevista y lanzó dos sólidas entradas para guiar a los Dodgers al triunfo 5-4 sobre Toronto.

El mexicano Alejandro Kirk bateó para doblete que a la postre significó el out definitivo en el partido.

El juego comenzó con cuadrangular de tres carreras de Bo Bichette que mandó a Shohei Ohtani a las regaderas temprano. En el cuarta entrada atrapadón de Varsho evitó que el partido se empatara, aunque sí entró una carrera en jugada de pisa y corre. Vladimir Guerrero Jr., evitó un extrabase con otro atrapadón para el tercer out en la cuarta entrada, la reacción de Dodgers quedó en una carrera.

Un pelotazo de Wrobleski a Andrés Giménez provocó que los dugouts se vaciaran sin que pasara a mayores, solo se calentaba más el ambiente, lo mejor aún estaba por venir. La segunda carrera de Dodgers también fue por pisa y corre en la sexta.

Dramatismo puro

Toronto aumentó su ventaja 4-2 con doblete remolcador de Andrés Giménez para que Clement, quien estaba en segunda viniera a home. Los Angeles respondería con jonrón solitario en la octava y 4-3 en la pizarra.

Miguel Rojas lo empató en la novena con jonrón solitario, faltando dos outs para que Toronto se proclamara campeón. Yoshinobu Yamamoto entró como relevista y nulificó a la ofensiva de los canadienses.

Will Smith otro con otro palo de cuatro esquinas le daría a los Dodgers la ventaja en el partido, por primera vez en la noche y a la postre el triunfo del bicampeonato.

