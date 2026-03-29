MLB Isaac Paredes brilla en triunfo de Astros sobre Angels Houston vino de atrás y el mexicano se convirtió en pieza clave para definir el encuentro en la parte final.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡También hay mexicanos en el opening day! Ojo al dato

Los Houston Astros se impusieron 9-7 a Los Angeles Angels dentro de la temporada regular de la MLB en un juego donde el mexicano Isaac Paredes fue pieza clave para romper el empate en el Daikin Park.

Desde la segunda entrada los Astros tomaron una cómoda ventaja de cuatro carreras, incluyendo un sencillo de dos carreras de Christian Vázquez, pero en el siguiente episodio Angels respondió con un doble de Jorge Soler que vació las bases y quien igualó la pizarra en la siguiente acción.

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En la cuarta entrada un home run de dos carreras de Zach Neto le dio la ventaja a la novena de los Angeles, pero Houston lo igualó en el quinto rollo. Fue hasta el octavo episodio que apareció Isaac Paredes con un doble que impulsó dos carreras para devolverles la ventaja.

José Altuve amplió la ventaja en el mismo episodio y Los Angeles apenas lograron dar respuesta en la novena, pero no lo suficiente para evitar la derrota.

Tatsuya Imai tiene amargo debut en la MLB

El japonés Tatsuya Imai tuvo su debut en las Grandes Ligas, pero no logró hacerlo de buena manera. En su labor como abridor permitió tres hits y cuatro carreras, otorgó cuatro bases por bolas y recetó cuatro ponches en 2.2 entradas.