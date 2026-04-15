MLB John Browner, presentador deportivo, causa polémica por 'broma' en partido de MLB El presentador deportivo de Kaplan and Crew hizo una sátira por la presencia de mariachi con San Diego Padres.

Video John Browner genera polémica por comentarios xenófobos en partido de beisbol

John Browner, presentador del programa deportivo Kaplan and Crew, generó polémica por comentarios xenófobos ante la presencia de un mariachi en partido de MLB.

Los hechos ocurrieron en específico en Petco Park, casa de San Diego Padres, durante la presentación de los uniformes con temática mexicana del Día de Muertos, lo que calificó de "antiestadounidense", además de supuestamente "bromear" con llamar a Donal Trump, presidente de Estados Unidos.

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Los comentarios de John Browner a la comunidad latina y mexicana



Todo esto se hizo viral en redes sociales por un video que fue eliminado, pero que algunos usuarios pudieron rescatar previo al partido de Padres ante Colorado Rockies.

Los presentadores del programa local Kaplan and Crew, donde el otro personaje es Alex Padilla, reaccionaron a la presentación de un mariachi en el estadio, en el que se celebraba el lanzamiento simultáneo de los uniformes City Connect del equipo, con temática cultural que celebra los lazos de la región con México.

John Browner, quien lo acompaña en un palco, suelta las siguientes palabras que generaron el debate en las redes sociales: " El nivel antiestadounidense en este juego ahora mismo... No sé qué decir... Esto se está saliendo de control", mientras el video enfoca a una mujer en la pantalla gigante vestida al estilo de La Catrina.

Browner prosigue con una 'amenaza': "Voy a llamarlo, voy a llamar al Capitán Naranja (el presidente Donald Trump), porque no podemos permitirlo... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?".

Las disculpas de John Browner sobre su broma



Horas después de la publicación que causó polémica, Kaplan y Crew, junto con su copresentador John Browner, emitieron comunicados afirmando que el video era una sátira.