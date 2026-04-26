MLB Diamondbacks remontan a Padres con grand slam y dividen serie en la Mexico City Series Llegó a su fin la serie de temporada regular de la MLB en México, donde las novenas dividieron triunfos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Con un grand slam de Tim Tawa en la séptima entrada, los Arizona Diamondbacks derrotaron por pizarra de 12-7 a los San Diego Padres en el segundo juego de la Mexico City Series, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La serie de temporada regular en nuestro país concluyó igualada a una victoria por bando, luego de que el sábado fueron los Padres quienes se quedaron con el triunfo.

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Este domingo, las ofensivas se destaparon con 26 imparables entre ambas novenas, incluidos cuatro dobles, un triple y cinco cuadrangulares.

Manny Machado puso a Padres con amplia ventaja

Los Padres se pusieron al frente hasta por una diferencia de 6-0. Luis Campusano conectó un doblete productor de una carrera, mientras que Manny Machado brilló con cuadrangulares en la tercera y quinta entrada, produciendo cinco carreras.

Poder ofensivo Diamondbacks despertó en el sexto inning

En la parte baja del quinto inning, José Fernández se voló la barda por el jardín izquierdo para acercar a Arizona. Sin embargo, en la sexta, Campusano volvió a hacer daño con jonrón solitario.

La ofensiva de Arizona no pudo ser silenciada y, a base de batazos, le dio la vuelta a la pizarra. Primero, Ildemaro Vargas recortó con cuadrangular solitario. En la séptima, Tim Tawa conectó grand slam para poner a su equipo a dos carreras.

La remontada se concretó un turno después, cuando Lourdes Gurriel Jr. pegó doblete productor de dos carreras. En el octavo episodio cayeron cuatro más para sellar la victoria.

Los hombres más destacados por Arizona fueron Tawa y Vargas, con cuatro carreras impulsadas cada uno. Ryan Thompson se llevó la victoria, mientras que Bradley Rodríguez cargó con la derrota.