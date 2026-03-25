MLB Mexicanos listos para brillar en el Opening Day de la MLB 2026 Peloteros mexicanos listos para el arranque de la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡También hay mexicanos en el opening day! Ojo al dato

Luego de que la selección mexicana de beisbol quedara eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol, ahora los ojos de los aficionados apuntan al arranque de la temporada de Grandes Ligas, donde diversos peloteros tricolores han hecho el roster y tendrán actividad con sus diferentes novenas.

Pese a contar con estrellas del calibre de Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Joey Meneses, Javier Assad, entre otros, el cuadro mexicano no logró avanzar más allá de la primera ronda tras finalizar con una marca de 2-2. Las derrotas ante Estados Unidos e Italia fueron claves para la eliminación.

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¿Cuándo inicia la temporada 2026 de MLB?



Para quitarse ese mal sabor de boca, aficionados y los mismos peloteros esperan el inicio de la temporada 2026 de Ligas Mayores, que arrancará este miércoles con el choque entre New York Yankees y San Francisco Giants. Un día después, el resto de los conjuntos tendrán actividad en el clásico Opening Day.

Entre los peloteros mexicanos a tener en cuenta resaltan los nombres de Alejandro Kirk. El catcher de los Toronto Blue Jays ayudó a que el equipo llegara hasta la Serie Mundial, donde cayeron frente a Dodgers.

Andrés Muñoz y Randy Arozarena también se destacan con los Seattle Mariners. La dupla de lanzador y bateador, respectivamente, aportaron para romper una sequía de 23 años sin ver a esta novena en una Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Por lo pronto, te presentamos la lista de los mexicanos destacados que hicieron el roster para el Opening Day de la MLB.

Mexicanos que podrían tener acción en el Opening Day 2026

Arizona

Alek Thomas | JC



Boston

Jarren Durán | JI



Colorado

Víctor Vodnik | PR Brennan Bernardino| PR

Houston

César Salazar | C Isaac Paredes | 3B

Milwaukee

Joey Ortíz | SS



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NY Mets

Alex Carrillo | PR



Pittsburgh

José Urquidy | PA



Philadelphia

Taijuan Walker | PR



Seattle

Andrés Muñoz | PR Randy Arozarena | JI

Tampa Bay

Jonathan Aranda | 1B



Texas

Robert García | PR Alejandro Osuna | JI

Toronto