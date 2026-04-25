MLB Padres remontan a Diamondbacks con actuación de dos cuadrangulares de Ty France El primera base de los Padres se voló la barda en dos ocasiones para ayudar a la remontada sobre los Diamondbacks en el primero de la serie.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Ty France lidera remontada de Padres ante Diamondbacks en la MLB México

El Estadio Alfredo Harp Helú volvió a vibrar con la mejor pelota caliente del mundo en un encuentro en el que se registró una entrada de 19 mil 630 aficionados, quienes vieron cómo los Padres mejoraron su marca a 18-8 en este inicio de campaña para seguir en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

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¿Cómo fue la remontada de Padres en la Mexico City Series?

Los Diamondbacks se pusieron al frente por diferencia de cuatro carreras, las cuales llegaron por obra de un doblete productor de dos carreras de José Fernández en la segunda entrada. Enseguida vino el mexicoamericano Alek Thomas con cuadrangular de dos carreras.

¿Cómo brilló Ty France en el juego?

En la parte alta del quinto rollo apareció France con su primer cuadrangular para romper el cero y poner la primera rayita de los Padres.

En la séptima entrada se concretó la remontada con cuatro carreras más, mientras que en la apertura del noveno inning France volvió a volar la barda para cerrar el triunfo de su novena.

France cerró el encuentro con dos carreras anotadas, dos producidas y dos cuadrangulares. Mientras que Gavin Sheets produjo otras dos carreras.

Germán Márquez fue el pitcher que se apuntó la victoria luego de trabajar por espacio de seis entradas, donde permitió seis hits y cuatro carreras; el derrotado fue Taylor Clarke.