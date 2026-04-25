MLB Robinson Canó anticipa festival ofensivo en la serie en CDMX entre Padres vs. Diamondbacks El pelotero dominicano conoce a la perfección el Estadio Alfredo Harp Helú al jugar ahí con los Diablos Rojos del México.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Angels y Braves protagonizan violenta pelea en Grandes Ligas

Robinson Canó conoce a la perfección el estadio Estadio Alfredo Harp Helú, inmueble que este fin de semana recibe la serie de temporada regular de la MLB entre San Diego Padres y Arizona Diamondbacks. El pelotero pronostica alta cantidad de emociones por el tema de la altura en la Ciudad de México.

Con más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, la capital del país se convierte en un paraíso para los peloteros, quienes, al solo hacer contacto con la pelota, hacen que esta vuele, y eso es lo que presagia el jugador de los Diablos Rojos del México.

PUBLICIDAD

“Lo que yo diría de este parque es la altitud; cuando das un doble, ya tú sabes lo que ocurre, pero es un parque donde la pelota corre, y estos jugadores, que juegan en el más alto nivel y han jugado en otros campos de Grandes Ligas, deben disfrutarlo”, señaló el dominicano.

Nolan Arenado destaca la pasión latina por el beisbol

Por otro lado, uno de los peloteros más llamativos de la serie es Nolan Arenado. El tercera base de los Diamondbacks destacó el ambiente que la afición latina, y en este caso la mexicana, le impregna a un juego de béisbol.

El jugador lo vivió recientemente en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al representar a Puerto Rico, y al salir a entrenar en el campo de los Diablos Rojos volvió a percibir la misma calidez.

“Con Puerto Rico fue genial. Creo que también va a estar lleno de gente aquí, así que debería ser genial también. Solo espero divertirme, interactuar con los fanáticos, jugar duro y espero que nos llevemos la victoria”, afirmó el pelotero.