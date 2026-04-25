    MLB

    Rey Mysterio y Rey Fénix brillan en la visita de MLB a México

    Las estrellas de la WWE visitaron el Estadio Alfredo Harp Helú, para ser parte de la fiesta de la MLB en México.

    Por:
    José Moreno
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    La visita de la MLB no solo trajo béisbol de primer nivel a México, también convirtió la Mexico City Series en un espectáculo que trasciende el diamante. Prueba de ello fue la presencia de dos íconos de la lucha libre como Rey Mysterio y Rey Fénix.

    Los enmascarados acapararon los reflectores durante la serie entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

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    ¿Por qué Rey Mysterio y Rey Fénix aparecieron en la Mexico City Series?

    La visita de ambos luchadores no fue casualidad. Forma parte de una estrategia cada vez más común en eventos internacionales, la cual consiste en integrar figuras de distintas disciplinas para ampliar el alcance mediático y conectar con nuevas audiencias.

    En un país como México, donde la lucha libre es parte fundamental de la cultura deportiva, la aparición de Mysterio y Fénix elevó el ambiente en las gradas y reforzó el vínculo entre el espectáculo y el deporte.

    Mysterio es ferviente aficionado de los Padres

    El dueño del “619” es un amplio seguidor de los Padres, pues, al haber nacido en San Diego, desde pequeño se ha declarado aficionado del equipo.

    La visita de los luchadores no solo suma espectáculo, también simboliza un puente entre disciplinas que, aunque distintas, comparten la pasión del público mexicano.

    Así, la MLB Mexico City Series se consolida como algo más que una serie de temporada regular: es una celebración del deporte en múltiples disciplinas.

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