Bellinger se dislocó el hombro celebrando jonrón que dio triunfo a Dodgers

“Golpeé el hombro de Kiké con demasiada fuerza y mi hombro saltó. (Loe médicos) tuvieron que volver a meterlo para que yo pudiera jugar a la defensiva. Me dolió un poco. Tal vez voy a usar mi brazo izquierdo (la próxima vez). Nunca me he dislocado ese”, dijo Bellinger a MLB Network.