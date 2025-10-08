    MLB

    Bad Bunny se salva por poco de pelotazo en New York

    El cantante puertorriqueño acudió al tercer juego de la serie divisional entre Blue Jays y Yankees y casi no sale bien librado.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡¿Conejo malo o con suerte?! Bad Bunny se salva de pelotazo en New York

    Bad Bunny, en medio de la polémica que lo envuelve desde hace unos días porque será el cantante principal del próximo Superbowl, acudió al tercer juego de la Serie Divisional entre Blue Jays y Yankees en New York, y por poco no sale bien librado.

    Y es que, al cantante de Puerto Rico se le puede ver en un video que compartió la MLB en sus redes sociales como 'se salvó por los pelos' de un pelotazo de foul. Solo le rozó la espalda y al final de la mini aventura, se quedó con la pelota.

    Benito Antonio Martínez Ocasio acudió al Yankee Stadium y se sentó detrás de una de las primeras filas detrás el home. En turno al bat estaba Anthony Santander y pitcheaba Carlos Rodón.

    Santander conectó de foul y la bola salió tan elevada que sobrepasó la valla de seguridad y es cuando se puede ver a Bad Bunny, de lente oscuro y gorra, tratando de protegerse la cabeza mientras otro aficionado, detrás de él, trata de cacharla.

    Al final, al parecer, la pelota apenas le roza la espalda y en el video, se adivinada unos segundos después, la muestra en una de sus manos a alguien en la tribuna.

    Bad Bunny fue anunciado hace unos días por la NFL como el cantante que se presentará en el espectáculo del medio tiempo del próximo Superbowl.

    Las críticas por su elección han sido muchas desde el ala conservadora argumentando que " no es lo suficientemente estadounidense" e incluso se han anunciado redadas de ICE durante el evento en febrero.

    Recientemente se unió a ellas, el presidente Donald Trump diciendo que no lo conoce y que su elección era "absolutamente ridícula".

    Él mientras tanto contestó en ' Saturday Night Live' que si no habían entendido lo que dijo (en un monologo en español que presentó en el programa televisivo), "tienen cuatro meses para aprender", refiriéndose a la fecha de su presentación en el Superbowl.

    Video ¡No ven con buenos ojos la participación de Bad Bunny en el Super Bowl!

