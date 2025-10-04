El luchador de WWE que se 'ofrece' para acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny será el artista encargado de amenizar el show del medio tiempo en el Super Bowl LX en el Levis Stadium de Santa Clara, Estados Unidos, aunque hay una posibilidad de que el puertorriqueño no aparezca del todo solo.

Damien Priest, luchador de la WWE, alzó la mano para acompar a Bad Bunny en el magno evento e incluso se dijo dispuesto a aprender a bailar para poder subirse al escenario, el máximo con el que la NFL cuenta.

“Si necesitas que aprenda algunos pasos de baile, puedo hacerlo. Por supuesto que estaría dispuesto (en referencia a participar en el espectáculo dentro del Super Bowl”, dijo Priest en entrevista para TMZ Sport.

Cabe recordar que Damien Priest, si bien nació en Nueva York, Estados Unidos, tiene orígenes en Puerto Rico, por lo que tiene una relación especial con Bad Bunny.