WWE entra en pleito con familia de Ozzy Osbourne por polémico segmento

Video ¡Polémica en WWE por segmento en contra de Ozzy Osbourne!

La familia de Ozzy Osbourne entró en pleito con la WWE por un segmento que realizó Becky Lynch en el Raw que se celebró la noche del lunes en Birmingham, Inglaterra.

Becky Lynch protagonizó una promo en el ring junto a Nikki Bella de cara a su lucha del próximo domingo en Clash in Paris por el Campeonato Intercontinental.

Al ser abucheada por la afición en Birmingham, Becky respondió con una referencia a Ozzy Osbourne, leyenda del rock que falleció el pasado 22 de julio a los 76 años.

“Lo único bueno que salió de aquí murió hace un mes. Pero para ser justos con Ozzy Osbourne, tuvo el buen juicio de mudarse a Los Ángeles, una ciudad apropiada. Porque si yo viviera en Birmingham, también moriría”, declaró la luchadora.

Las palabras de Becky Lynch no cayeron nada bien a la familia de Ozzy Osbourne, especialmente para su hija Kelly, quien a través de una historia de Instagram criticó a la luchadora llamándola “una imbécil irrespetuosa”.

La hija del legendario músico continuó descargando sobre Becky: “Birmingham no te mearía encima ni aunque estuvieras en llamas”.

Luego, Kelly Osbourne se fue en contra de la WWE “por permitir que se digan tales cosas sobre mi padre y su hogar”.

Hasta el momento ni la WWE o Becky Lynch se han pronunciado al respecto, mientras que en redes sociales la opinión de los fans está dividida por el polémico segmento.