The Undertaker es eterno y no ve su retiro cercano de la WWE

El famoso luchador de la WWE, The Undertaker, se aferra a su pasión dentro del ring y deja muy en claro que su retiro no es algo oficial todavía porque seguirá en los cuadriláteros, pero no tan seguido.

En entrevista exclusiva para TUDN, The Master of Pain volverá para Survivor Series, uno de los magnos eventos de la WWE, y con una carrera de más de 30 años se cataloga como un luchador que es "para siempre".

"No me voy para siempre, solo no tendré en el ring la actividad como antes, no puedo decirte más pero estaré en el Survivor Series en Orlando, como dije The Undertaker es para siempre y cuando se decida vamos a traerlo de vuelta para la la afición, llevo 30 años y no se cuánto más voy a estar por aquí".

The Undertaker sabe que no es lo mismo su accionar dentro del ring por la edad, 55 años, pero sabe de la responsabilidad que tiene con sus fans, con la WWE y con el mundo entero al momento de pelear.

"De alguna manera no quería forzarlo, si pudiera yo estaría aquí para siempre, pero después de 30 años el cuerpo lo resiente y no quiero ser lo que mis fans no esperan de mí en una lucha, eso es lo que significa más para mi que otra cosa. Quiero estar en el cuadrilátero y que la gente diga ‘es capaz de trabajar’.

"Cuando hice el documental era dejar a la gente entrar y que vieran quién es el hombre detrás del personaje. Fue para la gente que durante años quiso saber quién era y nunca se los di, la esencia de The Undertaker, quise decirle a mis fans qué es lo que se necesita para estar en la WWE, cómo lo hago y la forma en que me preparo".

EL AMOR THE UNDERTAKER A REY MYSTERIO

Mark William Calaway, que es su nombre real, sabe que la WWE ha traspasado fronteras y gracias a ello conoció a Rey Mysterio, otro luchador al cual le tiene respeto por sus logros y por haberlo conocido desde que empezó su andar en la lucha de los Estados Unidos.

"Soy de esos que disfruta ver diferentes culturas, luchas en todo el mundo, México, Japón, Sudáfrica, yo creo que WWE está adoptando mucho de la lucha libre y después tenemos gente que tiene los dos estilos, como Ángel Garza y por supuesto el más grande, Rey Misterio.

"Que ahora también lucha con su hijo, lo cual está muy cool y también me hace sentir muy viejo porque lo conocí de bebé. Yo no soy lo suficientemente atlético para hacer lucha libre pero disfruto verlo y siempre me impresiona como pueden tomar ese estilo y llevarlo a lo que hacemos en la WWE, para hacer fusión debes tener algo muy especial”.

Finalmente, The Undertaker señaló cuál ha sido su pelea más épica dentro de su carrera en la WWE y fue hace 2009 con el que conservó su invicto en el evento más importante con un 17-0 hace ya 11 años.

“Hay muchas… pero mis matches con Shawn Michaels, si tengo que escoger una sería en Wrestlemania XXV, es lo más cercano a la perfección que he luchado, fue magnífico, las dos luchas con Shawn Michaels y las dos con Triple H, esas son muy especiales para mi, pero si me presionas y me haces decidir solo una, Wrestlemania XXV con Shawn Michaels”.