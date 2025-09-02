    Lucha Libre

    The Rock sorprende con radical cambio físico y esto es lo que se sabe

    El luchador de WWE lució delgado y con menos musculatura en su aparición en el Festival de Cine de Venecia 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Brutal cambio físico de The Rock: ¡¿Qué le pasó al luchador de WWE?!

    Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock en el universo de la WWE, sorprendió con un brutal cambio físico en su última aparición en el Festival de Cine de Venecia 2025.

    El luchador no solo es recordado por su carrera legendaria en WWE o por sus grandes papeles y éxitos taquilleros en Hollywood, también la afición lo recuerda por su físico, especialmente su gran musculatura.

    Sin embargo, The Rock sorprendió a propios y extraños en su presentación en el Festival de Cine de Venecia donde fue proyectada su próxima película “The Smashing Machine” que está basada en la leyenda de las artes marciales mixtas Mark Kerr, a quien interpreta.

    The Rock lució un físico y un rostro delgado, con menos musculatura de la habitual. Incluso hay reportes que señalan que el actor perdió cerca de 60 libras, unos 27 kilos.

    El motivo se desconoce. Si bien su cambio físico podría haber sido para su papel en la película, otros creen que la edad ya le está cobrando factura al actor de 53 años.

    Cabe recordar que, hace unos meses otro exluchador de WWE también sorprendió con su cambio físico, el caso de Batista, quien aclaró que el perder su gran musculatura fue voluntad propia para enfocarse en su carrera de actor y hacer otro tipo de papeles, no solo el de un tipo rudo.

    Si bien no se ha retirado como luchador, Dwayne Johnson ‘The Rock’ no ha regresado a WWE desde Elimination Chamber donde sedujo a John Cena al lado oscuro.

    La última lucha de The Rock fue en Wrestlemania 40 donde hizo equipo con Roman Reigns para enfrentar y vencer a Cody Rhodes y Seth Rollins.

    Video Dave Batista: Este es el brutal y radical cambio de la leyenda de la WWE

