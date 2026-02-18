Fórmula 1 'Checo' Pérez tiene emotivo reencuentro con Max Verstappen Los piloto mexicano mostró ser uno de los más queridos dentro de la Fórmula 1.

Video El emotivo reencuentro de Checo Pérez y Max Verstappen

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 después de ausentarse por una temporada y tal parece que Max Verstappen, y otros pilotos lo extraña ron luego de que el mexicano fuera recibido como una estrella.

Durante una pausa que hubo en los test de Bahréin, los pilotos tuvieron un cálida reunión para participar en una sesión de fotos de la Fórmula 1 donde quedó claro que ‘Checo’ es uno de los más queridos dentro de la parrilla.

Uno de los primeros que lo recibieron fue su ex compañero de equipo, Max Verstappen, quien el ver al mexicano lo abrazo para después intercambiar unas palabras.

Cabe mencionar que Pérez y Verstappen fueron compañeros en Red Bull por cuatro temporadas donde ganaro dos campeonatos de constructores.

Otros pilotos que le dieron una cálida bienvenida al mexicano fueron Fernando Alonso y Franco Colapinto quienes también abrazaron de forma emotiva el piloto de Cadillac.

Ya en la foto oficial publicada por la Formula 1, Sergio Pérez se colocó a lado de Carlos Sainz y de Pierre Gasly.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará en el próximo mes de marzo donde Sergio Pérez regresará al Gran Circo, p ero ahora como piloto de la escudería Cadillac.