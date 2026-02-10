Fórmula 1 Kimi Antonelli sufre accidente y destruye su lujoso auto Previo a las primeras pruebas de la temporada de la F1, el italiano chocó en las calles de San Marino.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez

El piloto italiano de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, sufrió un accidente de tránsito este fin de semana en San Marino, sin resultar con ningún tipo de lesión, pero si la pérdida de su auto de lujo.

Según el comunicado oficial del equipo, el accidente ocurrió el sábado por la noche y solo involucró el vehículo del piloto, Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition", un auto deportivo y muy limitado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las primeras investigaciones el auto impactó contra un poste, luego contra las barreras de seguridad y finalmente contra un muro de contención a lo largo de unos 140 m, lo que sugiere que el vehículo iba a una velocidad considerable al momento del siniestro.

Pese a este accidente se espera que Kimi Antonelli tenga participación en la primera tanda de pruebas de pretemporada de Fórmula 1, que comenzarán este 11 de febrero en el circuito de Sakhir, en Bahréin.

EL LUJOSO AUTO QUE PERDIÓ ANTONELLI

Recientemente Antonelli había adquirido uno de los 200 AMG GT 63 PRO 4MATIC que se construyeron en el mundo y que tiene un valor de más de 245 mil dólares.

Dicho automóvil tiene como color base el negro obsidiana metalizado, inspirado en el Mercedes F1 de 2024, y cuenta con flechas plateadas pintadas a mano en la parte trasera y detalles en turquesa.

Además, cuenta con un motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros que genera 612 caballos de fuerza.