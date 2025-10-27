    Fórmula 1

    FIA investiga indicente en Gran Premio de México entre marshalls y Liam Lawson

    El piloto neozelandés estuvo cerca de atropellar a dos comisarios en la vuelta tres de la carrera.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Peligra el GP de México? FIA rompe silencio tras incidente con comisarios

    La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, se pronunció tras el incidente que sucedió durante la carrera del Gran Premio de México en el que se vio involucrado en piloto Liam Lawson y tres comisarios.

    "Tras un incidente en la curva 1, Dirección de Carrera fue informada de que había restos en la pista en el vértice de esa curva", detalla el comunicado.

    "En la vuelta 3, los comisarios fueron alertados y se los puso en espera para ingresar a la pista y retirar los restos una vez que todos los coches hubieran pasado por la curva 1.

    "Tan pronto como quedó claro que Lawson había entrado a boxes, se rescindieron las instrucciones de enviar a los comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Todavía estamos investigando qué ocurrió después de ese punto.

    "Queremos subrayar nuestro respeto y aprecio hacia la autoridad deportiva local, OMDAI, así como hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus comisarios, que son voluntarios y desempeñan un papel vital en el desarrollo seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalismo y dedicación son invaluables en cada evento que organizamos".

    La reacción de Lawson le dio la vuelta al mundo, pues el piloto se vio sorprendido, asustado y enojado, todo al mismo tiempo, al estar muy cerca de cometer un lamentable accidente que por fortuna no pasó a mayores.

    En Gran Premio de México ocurrió sin mayores incidentes más allá de algunos pleitos aislados en las gradas que no opacaron el contundente triunfo de Lando Norris.

    Más sobre Gran Premio de México

    63 Historias
    Gran Premio de México EN VIVO: ¡Lando Norris gana el GP de México!
    1 min
    ¡Verstappen dice presente en el Gran Premio de México!

    ¡Verstappen dice presente en el Gran Premio de México!

    1 min
    ¡Tendremos Gran Premio de México de F1 para rato!

    ¡Tendremos Gran Premio de México de F1 para rato!

    1 min
    ¡Todo listo para la primera edición de los Victory Prize 2024!

    ¡Todo listo para la primera edición de los Victory Prize 2024!

    1 min
    ¡’Checo’ no encuentra la fórmula del triunfo en casa!

    ¡’Checo’ no encuentra la fórmula del triunfo en casa!

