"Tras un incidente en la curva 1, Dirección de Carrera fue informada de que había restos en la pista en el vértice de esa curva", detalla el comunicado.

"En la vuelta 3, los comisarios fueron alertados y se los puso en espera para ingresar a la pista y retirar los restos una vez que todos los coches hubieran pasado por la curva 1.

"Tan pronto como quedó claro que Lawson había entrado a boxes, se rescindieron las instrucciones de enviar a los comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Todavía estamos investigando qué ocurrió después de ese punto.

"Queremos subrayar nuestro respeto y aprecio hacia la autoridad deportiva local, OMDAI, así como hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus comisarios, que son voluntarios y desempeñan un papel vital en el desarrollo seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalismo y dedicación son invaluables en cada evento que organizamos".

La reacción de Lawson le dio la vuelta al mundo, pues el piloto se vio sorprendido, asustado y enojado, todo al mismo tiempo, al estar muy cerca de cometer un lamentable accidente que por fortuna no pasó a mayores.