En el circuito callejero de Las Vegas solo hubo un piloto y ese fue el neerlandés Max Verstappen, quien se llevó de punta a punta el Gran Premio de la Ciudad del Pecado no cediendo la oportunidad a que los pilotos de McLaren lo rebasaran.

La historia comenzó a escribirse desde la primera vuelta en donde Lando Norris le cerró el paso a Verstappen y en su afán por bloquearlo se le fue el monoplaza y el de Reb Bull lo aprovechó para superarlo, desde la primera curva de la competencia.

De ahí en adelante fue meter el acelerador a fondo y aguantar los embates de Norris, Russell y Piastri.

Al final de la carrera más de 20 segundos de diferencia fue la que sacó Verstappen a Norris, para sumar su sexto triunfo de la temporada y el 69 en su trayectoria. En la tercera posición George Russell y en la cuarta Piastri.