    Automovilismo

    ¡Max Verstappen acecha a Oscar Piastri en el campeonato de F1!

    El piloto de Red Bull aprovecha buena arrancada para llevarse el Gran Premio de Las Vegas y apretar el título de pilotos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Max Verstappen.
    Imagen Getty Images
    Max Verstappen.

    En el circuito callejero de Las Vegas solo hubo un piloto y ese fue el neerlandés Max Verstappen, quien se llevó de punta a punta el Gran Premio de la Ciudad del Pecado no cediendo la oportunidad a que los pilotos de McLaren lo rebasaran.

    PUBLICIDAD

    La historia comenzó a escribirse desde la primera vuelta en donde Lando Norris le cerró el paso a Verstappen y en su afán por bloquearlo se le fue el monoplaza y el de Reb Bull lo aprovechó para superarlo, desde la primera curva de la competencia.

    De ahí en adelante fue meter el acelerador a fondo y aguantar los embates de Norris, Russell y Piastri.

    Al final de la carrera más de 20 segundos de diferencia fue la que sacó Verstappen a Norris, para sumar su sexto triunfo de la temporada y el 69 en su trayectoria. En la tercera posición George Russell y en la cuarta Piastri.

    El Campeonato de Pilotos lo sigue encabezando Lando Norris con 408 puntos, seguido por Oscar Piastri con 376 y Max Verstappen con 366, 10 puntos de diferencia entre segundo y tercero, con dos carreras por disputarse.

    Más sobre Automovilismo

    La Fórmula 1 regresa a la Ciudad del Pecado y todo su glamour
    La Fórmula 1 regresa a la Ciudad del Pecado y todo su glamour
    La Fórmula 1 regresa a la Ciudad del Pecado y todo su glamour

    La Fórmula 1 regresa a la Ciudad del Pecado y todo su glamour

    Más Deportes
    12 fotos
    1 min
    ¡Verstappen dice presente en el Gran Premio de México!

    ¡Verstappen dice presente en el Gran Premio de México!

    1 min
    ¡Serie NASCAR no vendrá a México en el 2026!

    ¡Serie NASCAR no vendrá a México en el 2026!

    1 min
    ¡Pato O’ Ward explota tras perder título de IndyCars!

    ¡Pato O’ Ward explota tras perder título de IndyCars!

    1 min
    Rally de Francia se viste de luto, al fallecer tres aficionados

    Rally de Francia se viste de luto, al fallecer tres aficionados

    Relacionados:
    AutomovilismoFórmula 1

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX