Fórmula 1 Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX La nueva escudería de Fórmula 1 reveló la imagen del monoplaza que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Video Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez



Cadillac aprovechó el Super Bowl LX para presentar el auto que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1 que inicia el próximo 7 de marzo.

PUBLICIDAD

La presentación del monoplaza fue a través de un comercial que se transmitió durante el último cuarto del Super Bowl que disputaron Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio, que posteriormente fue publicado en redes sociales, tuvo temática de misión especial con un estilo futurista. El video no contó con la presencia de Checo Pérez ni de Valtteri Bottas.

Progress under pressure. The first Cadillac Formula 1® Team livery is here. pic.twitter.com/u2LVwQkFL5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Se estima que Cadillac invirtió entre 8 y 10 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. El alto costo se debe a que el Super Bowl es el evento deportivo más visto en Estados Unidos con un promedio de 130 millones de espectadores.

Checo Pérez y Cadillac debutarán en la temporada 2026 de la Fórmula 1 el próximo sábado 7 de marzo cuando se dispute el GP de Australia en el Circuito de Albert Park.