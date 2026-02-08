Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX

    Fórmula 1

    Cadillac aprovechó el Super Bowl LX para presentar el auto que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1 que inicia el próximo 7 de marzo.

    La presentación del monoplaza fue a través de un comercial que se transmitió durante el último cuarto del Super Bowl que disputaron Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    El anuncio, que posteriormente fue publicado en redes sociales, tuvo temática de misión especial con un estilo futurista. El video no contó con la presencia de Checo Pérez ni de Valtteri Bottas.

    Se estima que Cadillac invirtió entre 8 y 10 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. El alto costo se debe a que el Super Bowl es el evento deportivo más visto en Estados Unidos con un promedio de 130 millones de espectadores.

    Checo Pérez y Cadillac debutarán en la temporada 2026 de la Fórmula 1 el próximo sábado 7 de marzo cuando se dispute el GP de Australia en el Circuito de Albert Park.

    En su país, Checo Pérez podrá correr su nuevo auto en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana del GP de México con la carrera a celebrarse el domingo 1 de noviembre.

