'Checo' Pérez se roba los reflectores en el US Open

Video El piloto mexicano regresa al circuito con su nueva escudería. ¡Así lo anunció!

Sergio Pérez robo cámaras en la Final del US Open al ser una de las personalidades que no quiso perderse el partido entre Carlos Alcaraz en contra de Jannik Sinner.

El ahora piloto de Cadillac de la Fórmula 1, se hizo presente en el Arthur Ashe Stadium acompañado de su esposa Carola Martínez quienes convivieron con el histórco diseñador Thomas Jacob Hilfiger.

Y dicho encuentro fue presumido en las redes sociales de la nueva escudería de la Fórmula 1, cabe destacar que Tommy Hilfiger será la marca que vestirá a Sergio Pérez y Valtteri Bottas el póximo año tras su alianza con Cadillac.

Otras de las personalidades que presenciaron la final del US Open junto con ‘Checo’ Pérez fueron Pep Guardiola, Stephen Curry y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que sorprendió con su presencia.

Ya en el partido Carlos Alcaraz se impuso tres sets a uno a Jannik Sinner para proclamarse campeón en el último Gran Slam del año y así convertirse nuevamente en el número del ATP