    Tenis

    'Checo' Pérez se roba los reflectores en el US Open

    El piloto mexicano fue una de la personalidades que no quiso perderse el duelo entre Alcaraz y Sinner.

    Por:
    TUDN
    Video El piloto mexicano regresa al circuito con su nueva escudería. ¡Así lo anunció!

    Sergio Pérez robo cámaras en la Final del US Open al ser una de las personalidades que no quiso perderse el partido entre Carlos Alcaraz en contra de Jannik Sinner.

    El ahora piloto de Cadillac de la Fórmula 1, se hizo presente en el Arthur Ashe Stadium acompañado de su esposa Carola Martínez quienes convivieron con el histórco diseñador Thomas Jacob Hilfiger.

    PUBLICIDAD

    Y dicho encuentro fue presumido en las redes sociales de la nueva escudería de la Fórmula 1, cabe destacar que Tommy Hilfiger será la marca que vestirá a Sergio Pérez y Valtteri Bottas el póximo año tras su alianza con Cadillac.

    Otras de las personalidades que presenciaron la final del US Open junto con ‘Checo’ Pérez fueron Pep Guardiola, Stephen Curry y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que sorprendió con su presencia.

    Ya en el partido Carlos Alcaraz se impuso tres sets a uno a Jannik Sinner para proclamarse campeón en el último Gran Slam del año y así convertirse nuevamente en el número del ATP

    Video La insólita razón por la que Keanu Reeves anunció a Checo Pérez en Cadillac

    Más sobre Tenis

    1:28
    ¡Qué forma de terminar el sueño! El drama alrededor de Renata Zarazúa

    ¡Qué forma de terminar el sueño! El drama alrededor de Renata Zarazúa

    3 min
    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune

    Mónica Seles revela que sufre una enfermedad autoinmune

    2 min
    Caliente.mx te lleva al corazón de Los Cabos Tennis Open

    Caliente.mx te lleva al corazón de Los Cabos Tennis Open

    1 min
    Novak Djokovic llega a 100 títulos

    Novak Djokovic llega a 100 títulos

    1:05
    El papa León XIV se niega a jugar tenis con Sinner en el Vaticano

    El papa León XIV se niega a jugar tenis con Sinner en el Vaticano

    Relacionados:
    TenisUS OpenFórmula 1

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD