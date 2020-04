Ronda Rousey: Fans de WWE son unos ingratos

Ronda Rousey , pionera en el mundo de las artes marciales mixtas con UFC , criticó a los fans de WWE y los culpó de su salida, ya que la atleta exolímpica sintió que no apreciaban su trabajo.

"Para qué lo hacía si no pasaba tiempo y dedicaba mi energía a mi familia, sino que la usaba para lidiar con un manojo de fans imbéciles e ingratos que ni siquiera me apreciaban", confesó la exestrella de UFC.

Rousey no descarta un regreso al ring de WWE, pero no como luchadora de tiempo completo.

"Pasaba en casa solo un día y medio a la semana", por la carga de trabajo que implica grabar los programas y entrenar. "La gente cree que solo luchas las veces que sales en la televisión, pero no es así. Amo luchar. Amo a las chicas y me gusta estar en el ring, pero al final del día no podía dejar de pensar en los ingratos fans", concluye Ronda.