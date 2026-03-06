mas deportes Penta Zero Miedo se hace viral luego de visita sorpresiva a un niño El luchador mexicano de la WWE sorprende a un pequeño fan con un dulce gesto y lo deja sin palabras.

Video Penta Zero Miedo hace visita sorpresiva a un niño y se hace viral

Luego de conseguir uno de sus más anhelados sueños, conseguir un título de la WWE al adjudicarse el Campeonato Intercontinental sobre Dominik Mysterio, Penta Zero Miedo fue recíproco con un pequeño fan y lo hizo cumplir uno de sus sueños.

En sus historias de Instagram, el luchador mexicano publicó un video que conmovió a todos sus seguidores, cuando mostró su humildad ante ellos y se dio el tiempo de convivir con uno de ellos, uno de los más chicos, un pequeño niño.

En un video titulado "Por fin conocí a Andy, el niño que vendía dulces para comprar figura de Penta", el gladiador aparece de la anda frente al niño al tiempo que le pregunta por el precio de los dulces, lo que deja helado y sin palabras al mini fan.

Tras una breve charla entre Penta y Andy, en el que el infante le informa del precio de los dulces y que los vende para comprar una figura del luchador, Zero Miedo decide tomar algunos dulces a manera de apoyo.

Pero el momento más enternecedor es cuando el actual monarca Intercontinental de la WWE saca un par de figuras de su maleta y se las entrega al pequeño niño mientras le informa que ya no debe vender dulces, que ambas figuras son para él.