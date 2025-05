¿La tercera es la vencida? Penta Zero Miedo quiere el Campeonato Intercontinental de WWE a como dé lugar y volverá a enfrentar a Dominik Mysterio en Backlash 2025 .

Penta ya perdió dos veces ante Dominik Mysterio. La primera vez fue en WrestleMania 41 donde Dirty Dom se coronó tras vencer al Zero Miedo, Finn Bálor y Bron Breakker en una lucha de cuatro esquinas (Fatal Four Way).