Penta Zero Miedo sigue en la búsqueda de una lucha en Wrestlemania 41 , pero primero debe de cobrar sus cuentas pendientes con otro luchador mexicano, Dominik Mysterio .

El Zero Miedo sigue en la búsqueda de una lucha en Wrestlemania 41 que se celebrará el próximo 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Según reportes, hay grandes posibilidades de que la WWE programe a Penta en una lucha por el Campeonato Intercontinental de Bron Breakker, solo falta ver si será en un combate uno vs. uno o en un Fatal Four Way también incluya a Dominik y Finn Bálor.