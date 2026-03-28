¡Mercedes sigue con su dominio en la Fórmula Uno y gana la pole!
Antonelli y Russell hacen el 1-2 para el Gran Premio de Japón; Sergio Pérez es eliminado en la Q3.
Kimi Antonelli y la escudería Mercedes mantienen su dominio en la Fórmula Uno al conquistar la pole del Gran Premio de Japón, seguido por George Russell.
Buenas noticias para McLaren, que arrancará en la tercera posición con Oscar Piastri y Charles Leclerc será cuarto. En el quinto lugar, el otro McLaren, Lando Norris.
Max Verstappen queda fuera en Q2
En la Qualy 2 sorprendió la eliminación del piloto de Red Bull, Max Verstappen, al terminar en la posición 11, junto a él, también quedaron fuera los ‘volantes’ Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto y Carlos Sainz
Sergio Pérez y la escudería Cadillac siguieron con sus problemas, al quedar eliminados en la Qualy 1 del GP de Japón, al lado de Alex Albon, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Lance Stroll.
El precio por ser una nueva escudería lo sigue pagando el piloto mexicano.