    Automovilismo

    ¡Mercedes sigue con su dominio en la Fórmula Uno y gana la pole!

    Antonelli y Russell hacen el 1-2 para el Gran Premio de Japón; Sergio Pérez es eliminado en la Q3.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Kimi Antonelli.
    Kimi Antonelli.
    Imagen Clive Mason/Getty Images

    Kimi Antonelli y la escudería Mercedes mantienen su dominio en la Fórmula Uno al conquistar la pole del Gran Premio de Japón, seguido por George Russell.

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    Buenas noticias para McLaren, que arrancará en la tercera posición con Oscar Piastri y Charles Leclerc será cuarto. En el quinto lugar, el otro McLaren, Lando Norris.

    Max Verstappen queda fuera en Q2

    En la Qualy 2 sorprendió la eliminación del piloto de Red Bull, Max Verstappen, al terminar en la posición 11, junto a él, también quedaron fuera los ‘volantes’ Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto y Carlos Sainz

    Sergio Pérez y la escudería Cadillac siguieron con sus problemas, al quedar eliminados en la Qualy 1 del GP de Japón, al lado de Alex Albon, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Lance Stroll.

    El precio por ser una nueva escudería lo sigue pagando el piloto mexicano.

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