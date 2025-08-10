La molestia, f rustración no se hizo esperar para el piloto mexicano Patricio O’Ward, tras una falla mecánica en su monoplaza, lo alejara de la posibilidad de disputar el título del serial IndyCars, en el Gran Premio de Portland.

Pato O’Ward buscó meter presión al español Alex Palou, del Chip Ganassi, quien al final de la carrera se quedó con el cuarto título, tras la falla eléctrica que presentó el monoplaza del mexicano.

Patricio y el resto del equipo Arrow McLaren vieron desde la zona de pits como Palou se alzaba con el triunfo y el tercer título de forma consecutiva.

Tras el resultado el volante mexicano a través de su cuenta social X expresó su frustración con la frase: “que mamada” acompañado de una imagen en donde deja en claro su tristeza, tras lo ocurrido en Portland.

Con dos carreras por disputarse, Alex Palou suma 590 puntos, mientras que Patricio O’Ward se quedó en la segunda posición con 469 unidades, sin opciones al título.